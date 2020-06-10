Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 3181

10.6.2020 | 10:23 Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился еще у 89 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 3181, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки прибавилось еще 89 случаев.

Количество выздоровевших достигло 1568 (+25 за сутки). Вместе с тем за день три человека скончались, общее число смертей достигло 35.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 493 657, за сутки прибавилось 8404 больных (+1,7%). С начала пандемии выздоровели 252 783 человека, 6358 скончались.

ИА «Орелград»

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