Кандидатуру Малкина направят на утверждение президенту

Новым прокурором Орловской области станет земляк экс-губернатора Вадима Потомского.

Специальная комиссия Генеральной прокуратуры РФ рассмотрела полтора десятка кандидатур на должности прокуроров российских регионов. Для Орловской области, по предложению генпрокурора Игоря Краснова, рассматривали кандидатуру Владислава Малкина.

По итогам заседания комиссии, которое прошло в режиме видеоконференции, Малкин получил положительную рекомендацию. Утвердить его на новую должность должен президент Владимир Путин.

Как писал «Орелград», кандидатуру Малкина уже рассмотрели на профильном комитете Орловского облсовета.

Малкин с 2001 года работает в органах прокуратуры Краснодарского края, сейчас он трудится первым зампрокурора региона. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Малкин – уроженец города Мары в Туркменистане. Там же родился бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский. В октябре 2017 года Мары стали побратимом Орла.

О грядущей отставке Ивана Полуэктова стало известно в конце марта. Он возглавляет прокуратуру Орловской области с 2011 года. Причина отставки Полуэктова — перестановки в Генпрокуратуре.

ИА «Орелград»