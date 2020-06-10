Клычков решил одолжить 1,6 миллиарда рублей

Кредит будет взят на основании действий Центробанка.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации. Речь идет об очередном заимствовании. Условия такие: регион желает открыть две невозобновляемые кредитные линии с лимитами в 1 миллиард и 608,488 миллиона рублей под процентную ставку не более 6,5 процента годовых со сроком погашения до 365 дней.

Из преамбулы к документу следует, что решение о заимствовании было принято в связи со снижением Банком России ключевой ставки 24 апреля 2020 года. Напомним, Орловская область с 2017 года участвует в федеральной программе реструктуризации задолженности регионов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

Были подписаны соответствующие соглашения, регионам поставлены весьма жесткие условия. Вероятно, власти рассчитывают на то, что благодаря снижению ключевой ставки удастся взять более дешевый кредит и заменить им более дорогой.

Кстати, в бюджете Орловской области в этом году на обслуживание государственного долга предусмотрено 970,414 миллиона рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета за первый квартал 2020 года, утвержденному правительством региона 5 июня, на эти цели уже потрачено 240,59 миллиона рублей.

ИА «Орелград»