На мосту в Орле повесили знак «для оленей»

Здесь застряли уже по меньшей мере двадцать «Газелей».

Над аркой Александровского моста в Орле наклеили знак «для оленей». Орловцы Николай Паршин и Иван Моногаров попытались таким образом привлечь внимание водителей «Газелей» и предостеречь их от попытки проехать под орловским «мостом глупости».

— Попробовали решить проблему бесконечного количества аварий «Газелей» при попытке проехать под Александровским мостом. Очередную «Газель», к сожалению, спасти не успели — она въехала в мост буквально за несколько минут до установки знака. Очень надеемся, что она была последней «жертвой» моста, — написал Моногаров в Сети.

Орловцы отметили, что «Газели» продолжают застревать, потому что над аркой висит знак «Высота 3 метра». Но он обозначает высоту на ее вершине, а не по бокам, где и застревают автомобили. В Сети пишут, что таких случаев уже зафиксировано не менее 20.

В комментариях под видео про установку знака «для оленей» пользователи указывают, что гораздо разумнее было бы установить предупреждающие знаки заранее, чтобы водителям грузовиков не приходилось в последний момент рисковать, или, наоборот, не пытаться протиснуться и сдавать задом, вызывая пробки в центре города. Кто-то отметил, что было бы неплохо повесить знак, отражающий настоящую высоту арки, а не метраж на ее вершине.

Как к установке «знака» с рогами относятся в областном УГИБДД, пока неизвестно.

ИА «Орелград»