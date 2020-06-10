Орловцам пообещали вернуть горячую воду раньше срока

10.6.2020 | 13:36 ЖКХ, Новости

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ТЭЦ возобновит подачу ресурса со дня на день.

Горячая вода будет подана жителям Орла до 12 июня, пообещали в пресс-службе областной администрации.

— Аварийно-восстановительные работы в Орле на магистральных сетях ПАО «Квадра» идут по графику. На сегодняшний день тепломагистрали Железнодорожного района поставлены на циркуляцию, тепломагистрали Северного и Советского районов находятся на заполнении теплоносителем, — сообщил руководитель департамента ЖКХ Денис Блохин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году горячую воду в Орле отключили не в мае, как обычно, а с 1 июня. Изначально срок для гидравлических испытаний установили до 15 июня.

ИА «Орелград»

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