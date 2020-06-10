Орловцы распродали свое имущество, чтобы погасить долги

10.6.2020 | 9:00 Новости, Общество

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В пользу взыскателей они перечислили около 1 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, за четыре месяца текущего года жители региона более 160 раз воспользовались правом самостоятельной реализации арестованного имущества. Речь идет о различных предметах, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей.

Гражданин имеет право сам продать свое «добро», чтобы погасить накопившиеся долги. Для этого надо подать ходатайство судебному приставу. Сообщается, что в текущем году выручка от таких продаж составила около 1 миллиона рублей. Как правило, орловцы продавали мебель, а также бытовую и оргтехнику.

«В прошлом году этим правом в Орловской области воспользовались более 1 300 должников, которые сами реализовали имущество на сумму свыше 6 миллионов рублей», — отметили в региональном управлении ФССП.

В ведомстве также напомнили, что арест имущества должников – это одна из самых действенных мер принудительного воздействия. Добавим, что право самостоятельной реализации арестованного имущества дано гражданам с 2014 года.

Вырученные средства в течение 10 дней с момента подачи ходатайства необходимо перечислить на депозитный счет судебных приставов для последующего перечисления взыскателю. Погашение долга повлечет отмену установленных запретов и ограничений, напомнили в УФССП.

ИА «Орелград»

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