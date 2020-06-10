Орловец не смог подкупить полицейского и поплатился

Теперь мужчина предстанет перед судом

Следственный комитет передал в суд уголовное дело жителя Орловской области. Его обвиняют в попытке подкупить полицейского и краже.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в апреле 2020 года мужчина попался на краже металлолома у местного жителя. Чтобы избежать ответственности, орловец попытался дать взятку замначальника троснянского отдела полиции. Уход от ответственности мужчина оценил в 40 000 рублей. Однако сотрудник МВД отказался брать взятку, а на воришку завели еще одно уголовное дело.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»