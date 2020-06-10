Орловскому бизнесу напомнили о льготных кредитах

Антикризисная мера стартовала 1 июня

Орловским бизнесменам напомнили о новой программе кредитования, которая стартовала с 1 июня. Она призвана помочь предпринимателям пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Бизнес может взять кредит по льготной ставке 2% годовых. Кроме того, если компания сохранит занятость на 90% от докризисного уровня, остаток по кредиту за нее погасит государство. Если останутся работать 80% человек — спишут половину ссуды и процентов.

На кредиты могут рассчитывать фирмы из списка пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Список кодов деятельности (ОКВЭД) попадающих под этот вид господдержки, можно посмотреть на сайте центра «Мой бизнес».

«Если заёмщик относится к категории малое или микропредприятие, при выдаче кредита будет учитываться как основной, так и дополнительный ОКВЭДы. У остальных компаний – только основной. Код должен быть внесён в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше будет подана заявка, тем больше будет доступная сумма кредита», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»