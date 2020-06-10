В Орле отдали под суд хозяев казино

10.6.2020 | 9:29 Новости, Общество

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Четверо мужчин два года зарабатывали на азартных играх

Следственный комитет передал в суд уголовное дело четверых жителей Орла, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что с мая 2018 года по март 2020 обвиняемые, действуя организованной преступной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе города Орла», — говорится в сообщении.

В ходе следствия обвиняемые признали вину.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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