В Орле «прошерстили» девочек по вызову

Десятки сайтов с рекламой сомнительных услуг запретил суд в Орле.

Более двух десятков однотипных административных исков за последнее время рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Этому предшествовал поистине масштабный мониторинг Сети, проведенный прокурорскими работниками. Они обнаружили множество сайтов, предлагающих услуги для взрослых. Каждый такой сайт стал «фигурантом» каждого отдельного иска.

Обоснование заявленных административных исковых требований во всех случаях было почти дословным. В иске указывался адрес сайта и перечислялось все то, что не влезает в рамки закона. В частности, на этих порталах «содержалась информация о возможности получения услуг сексуального характера».

Также были «приведены анкетные данные лиц, оказывающих данные услуги, их фотоизображения, конкретный перечень услуг, номера телефонов для согласования порядка их получения, информация о стоимости услуг в зависимости от временных ограничений». Установить владельцев этих ресурсов не удалось.

Прокуратура напомнила, что в России предусмотрен запрет на распространение информации, «связанной с осуществлением деятельности по занятию проституцией, организацией занятия проституцией, в том числе с использованием сети «Интернет», за осуществление которой предусмотрена уголовная и административная ответственность».

Иски были удовлетворены. Суд признал содержание сомнительных сайтов информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Теперь они будут внесены в «черный список» — реестр сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен.

ИА «Орелград»