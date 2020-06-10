Заградпосты на границах Орловской области снимут 11 июня

Ранее власти продлили режим ограничений в регионе до 30 июня.

С 11 июня в Орловской области будут сняты круглосуточные учетно-заградительные посты на границе региона, рассказали в пресс-службе правительства. Решение принято на заседании регионального оперштаба.

— Работа постов позволила не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом на начальном этапе. Сегодня эти посты функционально не несут такой нагрузки, и мы их отменяем, — рассказал губернатор Андрей Клычков.

Все, кто работал на постах, получат награды от Клычкова. Речь идет о медиках, сотрудниках ГИБДД, Росгвардии, органов местного самоуправления, энергетиков.

Заградпосты из-за пандемии коронавируса появились на въездах из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска 2 апреля. Всем въезжающим в область измеряли температуру и напоминали о необходимости двухнедельной самоизоляции. По словам главы департамента здравоохранения Ивана Залогина, за весь период работы постов через них прошло свыше 120 тыс. человек. У почти 200 из них обнаружили повышенную температуру, несколько десятков человек госпитализировали.

Как уже писал «Орелград», режим ограничений в области продлили до конца месяца.

По состоянию на утро 10 июня в Орловской области диагноз коронавирус подтвержден у 3181 орловца (+89 за сутки). Количество выздоровевших достигло 1568 (+25 за сутки). Умерло 35 человек.

ИА «Орелград»