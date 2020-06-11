Дистанционная покупка квартир в Орле получила развитие

Новым способом уже воспользовались более 200 покупателей

Напомним, в апреле 2020 года в условиях самоизоляции «Орелстрой» запустил дистанционную продажу квартир. Покупатели получили возможность виртуально прогуляться по квартире и посмотреть план недвижимости. Им оставалось только подписать согласованный договор ипотеки в офисе Сбербанка, а прочие процедуры компании-партнеры брали на себя.

Теперь проект получил развитие. «Орелстрой» совместно с партнером ПАО Сбербанк решил помочь тем, кто покупает квартиру за 100% оплату наличными средствами, оформить договор долевого участия. Вместо того чтобы стоять в очередях в МФЦ, клиенты могут один раз посетить офис Сбербанка. Там можно подписать договор и отправить документы на регистрацию в Росреестр.

В «Орелстрое» напомнили, что выбрать квартиру можно с сайта orelstroy.ru. На портале доступны все строящиеся объекты, варианты планировок, 3D-модели будущих домов и микрорайонов. Также можно совершить виртуальную прогулку по квартире и посмотреть отделку в трех вариантах исполнения.

ИА «Орелград»