Клычкова проклинают за уничтожение еще одного сквера

Соцсети обвиняют губернатора в превращении Орла в «керамическую комфорку»

В Сети появилось фото обновленного сквера у завода Стекломаш в Орле. Плакучих ив, которые много десятков лет украшали это место, больше нет. Рабочие укладывают на осовободившейся территории тротуарную плитку.

-Пессимисты оказались правы. Ивы не пережили плиткования…простите…благоустройства сквера у Стекломаша. Помним, скорбим. Кто составлял такой план и (особенно) принимал его — должно быть стыдно! У нас должен быть город-сад, а не город-керамическая конфорка! – подписал автор поста в сети (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.)

В комментариях люди выражают недовольство:

Это возмутительно!!! Что происходит??!! На УВМе повырубили,Стекломаш,детский парк… Город хотят закатать в асфальт?? Ну, спасибо властям!!!

Чтооооооо? Какой ужас? На каком основание? Ведь есть закон защищающий деревья от варварского отношения, хотя какой там закон о деревьях, у нас законы о людях не работают.

Как уже писал «Орелград», сквер у завода «Стекломаш» по программе благоустройства городской среды ремонтирует фирма «Триумф». Эта компания под руководством гендиректора Алексея Маркина при губернаторе Клычкове стала регулярно выигрывать дорогие лоты по госконтрактам. Как и «Техспецкомплект», учрежденный Светланой Маркиной. В частности, эти две фирмы участвуют в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность. Эти «благоустройства» тоже сопровождались вырубкой деревьев.

Цена ремонта сквера героя Ермолаева, как официально называется объект перед Герценским мостом, составляет около 30 млн рублей. За эти деньги здесь нужно демонтировать чашу фонтана, замостить территорию плиткой, установить арт-объекты, «детские городки», оборудовать «тихую зону» для отдыха взрослых. В сквере также появятся лавочки и урны, новые уличные фонари и молодые деревья, которые будут подсвечиваться по ночам, рассказали в пресс-службе мэрии. Срок окончания работ по контракту – до 2 октября этого года.

ИА «Орелград»