Мэрия Орла затеяла игру на понижение

Два десятка объектов могут быть проданы по минимальной цене.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла издало извещение о предстоящей продаже имущества. Процедура намечена на 15 июля. Власти рассчитывают продать 20 объектов недвижимости, которые находятся в муниципальной собственности.

Все они ранее неоднократно выставлялись на торги, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. Поэтому процедура будет изменена. Как следует из извещения, продажа планируется посредством публичного предложения.

Поясним, что если на аукционе или конкурсе участники сражаются за лот, конкурируя между собой и повышая цену, то в данном случае цена будет снижаться. Это один из способов приватизации муниципального имущества, который применяется, когда несколько раз объявленные торги не состоялись.

По каждому лоту власти установили начальную цену, которая была рассчитана на основании оценки независимого эксперта. По каждому же лоту установлен так называемый шаг понижения стартовой цены. Например, для нежилого помещения по улице Блынского площадью 101 квадратный метр стартовая цена установлена в размере 1,708 миллиона рублей.

Шаг понижения цены для него же установлен в размере 68 440 рублей. Если никто не согласится купить его за первоначальную цену, то она будет снижена и будет снижаться до тех пор, пока кто-нибудь не выкупит реализуемое имущество или пока не завершатся периоды снижения начальной стоимости.

ИА «Орелград»