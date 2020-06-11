Орловцы оказались одними из самых бедных в ЦФО

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По размеру среднедушевого дохода жители Орловской области – одни из самых бедных в ЦФО. О том, как снизился достаток орловцев, рассказали в Росстате.

По состоянию на март 2020 года средний душевой доход жителей Орловской области составил 23,4 тыс. рублей. Это на 6 тыс. рублей меньше, чем было по данным на конец прошлого года. Тогда на каждого орловца в среднем приходилось по 29,5 тыс. рублей.

В сравнении с другими регионами ЦФО, сейчас на Орловщине зафиксирован один из самых низких показателей. Среднедушевой доход не выше 24 тыс. рублей отметили во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской областях. Больше 30 тыс. рублей в среднем приходится на жителя Калужской и Московской областей. Максимум зафиксирован в столице — 65,3 тыс рублей.

По данным Росстата, в январе-марте 2020 года средняя зарплата в Орловской области составила 30,8 тыс рублей. За год она увеличилась на 900 рублей.

ИА «Орелград»