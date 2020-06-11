Орловец отсидит три года за «огород» из конопли

11.6.2020 | 11:30 Новости, Общество

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Мужчина успел собрать урожай и даже сделать из него наркотики, но его поймали.

Житель Верховского района разводил возле дома дикорастущую коноплю. Ему удалось вырастить и «переработать» 16 кустов, но после в дело вмешались стражи порядка.

Как установил суд, мужчина хранил собранные растения общей массой более 1,2 кг, а также наркотическое вещество растительного происхождения общей массой более 60 граммов.

Его обвинили по статье о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ. По приговору суда преступник проведет три года в колонии общего режима.

Приговор районного суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

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