Орловец отсидит три года за «огород» из конопли

Мужчина успел собрать урожай и даже сделать из него наркотики, но его поймали.

Житель Верховского района разводил возле дома дикорастущую коноплю. Ему удалось вырастить и «переработать» 16 кустов, но после в дело вмешались стражи порядка.

Как установил суд, мужчина хранил собранные растения общей массой более 1,2 кг, а также наркотическое вещество растительного происхождения общей массой более 60 граммов.

Его обвинили по статье о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ. По приговору суда преступник проведет три года в колонии общего режима.

Приговор районного суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»