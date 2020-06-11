Торговку саженцами под Орлом оштрафовали из-за COVID-19

11.6.2020 | 11:54 Новости, Общество

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Административное наказание женщине назначили в Кромах.

Как сообщает Кромской районный суд, рассмотрено дело о нарушении требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оно было заведено по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении женщины, индивидуального предпринимателя, «за осуществление торговли непродовольственными товарами, не относящимися к товарам первой необходимости».

В суде пояснили, что протокол был составлен еще 21 апреля, то есть тогда, когда еще действовали жесткие ограничения, введенные в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщается, что женщина в торговой палатке, примыкающей к одному из магазинов в поселке Кромы, продавала саженцы деревьев и кустарников, а также рассаду ягод и цветов.

Суд пришел к выводу, что тем самым она нарушила требования ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», указ президента РФ, указ губернатора и постановление правительства Орловской области. В результате ее наказали административным штрафом в размере 15 000 рублей.

ИА «Орелград»

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