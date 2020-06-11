В Орле отдыхающие выбрались на пляжи. Официально купаться запрещено

11.6.2020 | 16:18 Новости, Общество

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Но это, похоже, никого не останавливает

Главное управление МЧС по Орловской области рассказало о приемке пляжей и напомнило, что сезон отдыха еще не открыт — купаться запрещено из-за коронавируса. Впрочем, на фотографиях с озера Светлая жизнь, которые опубликовало ведомство, видно много отдыхающих.

Решение об официальном открытии купального сезона примут местные власти. В этом году в Орле можно будет окунуться в воду на той же Светлой жизни, а также на центральном пляже Орла.

«На прошлой неделе оба городских пляжа проходили освидетельствование. Пляж возле городского парка был допущен к эксплуатации с началом купального сезона. Чего нельзя сказать о пляже на озере Светлая жизнь. По результатам выявленных недостатков было выписано предписание об их устранении», — рассказали в МЧС.

Повторную приемку Светлая жизнь прошла.

ИА «Орелград»

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