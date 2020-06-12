Дмитровский район получит 22 млн рублей на медпомощь

12.6.2020 | 11:34 Медицина, Новости

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Средства из областного бюджета району выделит правительство.

Правительство Орловской области приняло решение об увеличении на 22,618 миллиона рублей бюджетных ассигнований Дмитровскому району. Средства выделят для «обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи» местным жителям. Департаменту финансов уже предписано внести в изменения в сводную роспись областного бюджета.

Согласно распоряжению правительства, деньги – по 7,539 миллиона рублей — должны быть направлены на благоустройство трех площадок с размещением на них блочно-модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Алешинке Алешинского сельского поселения, поселке Бородино Бородинского сельского поселения и поселке Занеруссовском Друженского сельского поселения.

Реализацией этих мероприятий, включая подготовку проектно-сметной документации, займется казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Финансирование будет обеспечено в рамках госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».

ИА «Орелград»

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