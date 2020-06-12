Дмитровский район получит 22 млн рублей на медпомощь

Средства из областного бюджета району выделит правительство.

Правительство Орловской области приняло решение об увеличении на 22,618 миллиона рублей бюджетных ассигнований Дмитровскому району. Средства выделят для «обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи» местным жителям. Департаменту финансов уже предписано внести в изменения в сводную роспись областного бюджета.

Согласно распоряжению правительства, деньги – по 7,539 миллиона рублей — должны быть направлены на благоустройство трех площадок с размещением на них блочно-модульных фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Алешинке Алешинского сельского поселения, поселке Бородино Бородинского сельского поселения и поселке Занеруссовском Друженского сельского поселения.

Реализацией этих мероприятий, включая подготовку проектно-сметной документации, займется казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Финансирование будет обеспечено в рамках госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».

ИА «Орелград»