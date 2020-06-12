Мэрию Орла заподозрили в незаконной сделке

УФАС выдало администрации города предупреждение.

Управление ФАС России по Орловской области выдало администрации города Орла предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Внимание контролирующего ведомства привлек ряд постановлений, изданных администрацией областного центра с 2017 по 2019 годы. Они предусматривали передачу прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, дата ввода в эксплуатацию которых превышает 5 лет, без проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

В документе уточняется, что на основании постановлений был заключен целый ряд договоров аренды муниципального имущества, а именно объектов теплоснабжения — котельных, теплотрассы, тепловой сети и газопровода. В качестве примера можно привести два договора, заключенных на основании постановлений администрации города между средней школой №50 и компанией «Орелтеплосервис». Согласно им, во временное пользование было передано здание котельной и теплотрасса на улице Картукова. При этом, как отмечено в предупреждении УФАС, у «Орелтеплосервиса» «данная теплотрасса находится на эксплуатации при отсутствии документов, подтверждающих законность права владения и (или) пользования указанным имуществом».

В документе перечислен еще ряд конкретных объектов. В нем также имеется ссылка на нормы законодательства, согласно которым передача муниципального имущества без проведения конкурентных процедур конкретному хозяйствующему субъекту в аренду, безвозмездное пользование, концессию или иному договору может привести к ограничению, недопущению и устранению конкуренции.

С учетом этого УФАС предупредило администрацию Орла о необходимости прекращения указанных действий и «о принятии мер по устранению последствий такого нарушения путем отмены» восьми постановлений, изданных в 2017-2019 годах.

Антимонопольная служба настаивает и на «осуществлении действий по возврату незаконно переданного муниципального имущества, а также об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения путем усиления контроля за соблюдением порядка и процедуры распоряжения муниципальным имуществом». Срок исполнения предупреждения установлен до 10 августа 2020 года.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее Контрольно-счетная палата города Орла проверила эффективность управления акциями «Орелтеплосервиса», находящимися в муниципальной собственности. В ее отчете сказано, что «в нарушение Федерального закона «О теплоснабжении» МБОУ СОШ № 50 и УМИЗ передали АО «Орелтеплосервис» объекты теплоснабжения в аренду, а не по концессионному соглашению».

Школа №50 в этом отчете упоминается еще несколько раз. Так, КСП установила, что с ней были заключены договоры теплоснабжения по нерегулируемым ценам, которые превышают средний тариф на теплоснабжение других муниципальных учреждений образования.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2020 года потери школы №50 «в связи с неначислением в бухгалтерском учете учреждения, неоплатой Обществом арендной платы и пени за пользование котельной, неправомерным использованием (после окончания срока действия договора) теплотрассы» КСП оценила примерно в 1,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»