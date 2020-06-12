Орловцам в День России пожелали новых свершений

Спикер облсовета Леонид Музалевский поздравил жителей с праздником

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем России. Текст обращения опубликован на сайте парламента.

В нем говорится:

Дорогие жители Орловской области! От души поздравляю вас с замечательным праздником — Днём России!

Мы живём в великой, могучей, сильной стране, которая имеет многовековую историю и непоколебимые традиции. В сложившихся экономико-политических условиях, обладая огромным научно-техническим, военным потенциалом и богатыми природными ресурсами, Россия достойно отвечает глобальным вызовам современности, последовательно решает сложные, стратегически важные, исторические по своему значению задачи.

День России напоминает нам о том, что величие и благополучие нашей страны начинается с нашей любви и заботы о малой Родине, зависит от нашего ежедневного труда.

Сегодня Орловская область, как и всё наше государство, уверенно смотрит в будущее. Обещаю, что для достижения лучших результатов в зоне внимания власти будут всегда находиться ключевые социальные вопросы.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых свершений на благо Отечества, и, конечно, мира, добра, счастья!