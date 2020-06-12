Орловский конкурс о войне выиграли представители Донбасса

В Орле огласили итоги патриотического конкурса видеосюжетов.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, подведены итоги II открытого областного патриотического конкурса видеосюжетов «Героям — честь!». Он был организован совместно с областным управлением профессионального образования и воспитательной работы. Целью конкурса было привлечение внимание молодежи к славным страницам истории нашей страны и сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках локальных военных конфликтов.

«В этом году сроки проведения мероприятия были продлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — рассказали в «Бунинке»». — Также существенно расширилась география участия: кроме орловской молодежи активно проявили себя обучающиеся средних профессиональных и высших учебных заведений ДНР и ЛНР, воспитанники Нижегородского кадетского корпуса».

Сообщается, что всего на участие были поданы 62 заявки в четырех номинациях. Судя по объявленным результатам, представители ДНР и ЛНР действительно проявили себя отлично. Так, в номинации «Авторское чтение стихотворения-посвящения собственного сочинения» победу одержала студентка 2-го курса Донецкого колледжа культуры и искусств Карина Черезова.

Еще одна второкурсница этого же колледжа Екатерина Гулай стала лучшей в номинации «Чтение стихотворения-посвящения других авторов». Впрочем, в данном случае победу с ней разделила орловчанка Полина Ноздрина, представлявшая Кромской центр дополнительного образования.

Победителем в номинации «Чтение прозы, посвященной теме Великой Отечественной войны» была признана Дарья Кобрина, студентка 2-го курса Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. А в номинации «Песня-посвящение на военную тематику» лучшим был признан студент 3-го курса Донецкого политехнического колледжа Альберт Алексеенко.

ИА «Орелград»