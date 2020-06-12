В Орле сын дважды пытался зарезать свою мать

Суд вынес обвинительный приговор в отношении агрессивного орловца.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде города Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством и покушении на убийство. Причем криминальное прошлое у этого мужчины уже имеется – ранее он был судим за убийство.

Как следует из сообщения суда, по возвращении из мест лишения свободы мужчина не стал устраиваться на работы. Он злоупотреблял спиртным и избивал свою мать, требуя у нее деньги.

Впрочем, первой его жертвой стала соседка. В августе прошлого года подсудимый поссорился с ней, выхватил нож и начал размахивать им у нее перед лицом ножом. Потерпевшая громко закричала, что спугнуло преступника.

В октябре прошлого года данный гражданин проделал то же самое после ссоры со своей матерью. Женщине удалось убежать от сына, она добежала до остановки общественного транспорта, на которой находились люди. Возможно, именно это спасло ей тогда жизнь.

Три недели спустя ссора закончилась кровавой драмой. На этот раз сын вооружился «хозяйственно-бытовым ножом, имеющим вид небольшого топорика». Он нанес матери около десятка ударов. Сообщается, что его действия были пресечены прохожими, которые также вызвали «скорую». Только своевременная квалифицированная медицинская помощь спасла несчастную от смерти.

С учетом рецидива преступлений суд назначил орловцу наказание в виде 8 лет лишения свободы, которое он должен отбывать в исправительной колонии особого режима. Впрочем, осужденный уже подал апелляционную жалобу в областной суд, не согласившись с вердиктом.

ИА «Орелград»