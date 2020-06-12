В Орловской области объем кредитов вырос в 1,5 раза

Заимствования увеличило и население, и бизнес.

Правительство Орловской области выпустило очередной бюллетень об итогах социально-экономического развития региона. Один из его разделов касается банковской сферы. Согласно приведенной информации, совокупный кредитный портфель в регионе значительно вырос.

Так, в марте 2019 года объем кредитных вложений в Орловской области составлял 9,618 миллиарда рублей. Здесь учтены займы, выданные банками на тот момент как простым гражданам, так и юридическим лицам. В марте 2020 года показатель вырос до 13,947 миллиарда рублей, или на 45 процентов. Таким образом, общий рост заимствований за год вырос почти в 1,5 раза.

При этом наибольший рост продемонстрировал бизнес. Объем его кредитных вложений увеличился более чем на 60 процентов — с 5,031 миллиарда рублей в 2019 году до 8,086 миллиарда в текущем году. Впрочем, цифры населения тоже впечатляют. Если в марте прошлого года кредиты рядовых орловцев оценивались в сумму 4,587 миллиарда рублей, то в марте этого года они достигли отметки 5,861 миллиарда, то есть увеличились почти на 28 процентов.

ИА «Орелград»