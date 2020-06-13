Орловская область поможет Белоруссии полбой и чечевицей

Более тонны зерна и бобов подготовлено к отправке в соседнюю республику.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в регионе готовятся к отправке за рубеж сразу три партии сельхозпродукции. Они предназначены Белоруссии. Речь идет о культурах, которые в стародавние времена присутствовали на столе практически каждой небогатой семьи.

Так, к отправке готовятся две партии зеленой и красной чечевицы общей массой 864 кг. Специалисты лаборатории уже провели их энтомологическую и гербологическую экспертизу. Карантинных объектов специалисты в этих бобах не обнаружили.

Также в лабораторию на исследование поступила проба полбы, отобранная от партии массой около 390 кг. В результате энтомологической и гербологической экспертиз карантинных объектов не было обнаружено и в этой крупе. Продукция была признана безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера, для подтверждения чего отправителям был выдан специальный фитосанитарный сертификат.

Поясним, что полба – это группа культур, состоящая из нескольких разновидностей пшеницы. Ее иногда даже называют дикой пшеницей. Из-за жесткости зерна полбу перестали возделывать как культурное растение.

Чечевица – это однолетнее растение семейства бобовых, очень богатое белком, жирными кислотами и комплексом водорастворимых витаминов. Плюс этого растения заключается и в том, что оно не накапливает радионуклиды и нитраты. Чечевицу используют и в лечебных целях.

ИА «Орелград»