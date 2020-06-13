Орловскому пенсионеру отказали в льготах из-за возраста

Соцработники посчитали, что мужчина «не дорос» до мер соцподдержки.

Любопытный процесс прошел в суде Новодеревеньковского района. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск подал местный житель. Претензии у него возникли к районному филиалу Центра соцзащиты населения. В иске он указал, что является пенсионером МВД. Истец также сообщил, что подал заявление о назначении ему, как ветерану труда, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов. Он также претендовал на ежемесячную денежную выплату, положенную ветеранам труда, но ему было отказано.

В суде истец указал, что «он является ветераном труда федерального значения, а ему было отказано по закону Орловской области». Соцзащита иск не признала. Ее представитель пояснил, что пенсионер пока еще не имеет права на получение мер социальной поддержки, поскольку не достиг соответствующего возраста.

Суд сослался на нормы закона «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области». Согласно ему, право на меры социальной поддержки предоставляется при достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами — 55 лет. Именно этот возраст вкупе с присвоением звания «Ветеран труда», по мнению суда, дают право на соцподдержку.

Истцу было отказано, поскольку, как выяснилось, 60 лет ему еще не исполнилось. Впрочем, решение в законную силу еще не вступило. У пенсионера есть право обжаловать его вышестоящей инстанции и попробовать там доказать свою правоту.

ИА «Орелград»