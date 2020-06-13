Суд признал справедливым штраф в 410 тысяч за сорняки

13.6.2020 | 15:16 Новости, Общество

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Крупный штраф выплатит агропредприятие.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Свердловский районный суд оставил без удовлетворения жалобу компании «Авангард-Агро-Орел». Она просила об отмене постановления указанного ведомства и прекращении производства по делу, возбужденному в отношении нее.

История началась еще в феврале 2020 года, когда инспекторы провели внеплановую документарную проверку «по факту ненадлежащего использования земельного участка сельскохозяйственного назначения». Он находится на территории Журавецкого сельского поселения Покровского района.

«Часть указанного участка не использовалась по назначению и заросла сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Площадь зарастания составила 58,2 га».

По результатам проверки в марте 2020 в отношении собственника земли, вышеуказанной фирмы, было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 410 тысяч рублей. Кроме того, ей было выдано предписание об устранении нарушения. Компания не согласилась с принятыми мерами, но районный суд признал действия Россельхознадзора законными.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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