В Ливнах победителям конкурса пообещали удивительные премии

13.6.2020 | 12:22 Новости, Общество

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Власти райцентра объявили о старте смотра-конкурса по благоустройству.

В городе Ливны Орловской области стартовал традиционный смотр-конкурс, целью которого заявлено «повышение уровня благоустройства, санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории». Принять в нем участие может практически каждый. Организаторы предусмотрели широкий спектр номинаций.

Например, для жителей частного сектора предусмотрены номинации  «Лучшее домовладение» и «Лучшая улица», для бизнеса — «Самая благоустроенная торговая территория», для жителей многоквартирных домов – «Лучший двор» и «Подъезд образцового содержания».

Кроме того, в Ливнах выберут самую благоустроенную территорию ТОС, школ и детсадов, а также лучшую детскую площадку. Кстати, по мнению организаторов, конкурс должен повысить ответственность горожан за внешний вид городской территории.

Победители смотра-конкурса получат дипломы, таблички, например, «Дом образцового содержания 2020 г.» и денежные премии. Размеры последних поистине удивительны, так как рассчитаны с невероятной точностью. Так, за первое место предусмотрена денежная премия в размере 5747 рублей, за второе — 3448 рублей, за третье — 2299 рублей.

Вероятно, такие премии чиновники заложили с учетом выплаты налогов, хотя подобное встретишь редко. Как правило, власти выдают «круглые» премии, а налоговой довесок начисляют сверху, и его оплачивает бюджет.

ИА «Орелград»

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