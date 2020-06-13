В Орле чиновников уличили в земельных нарушениях на 189 млн рублей

КСП огласила результаты масштабной «земельной» проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала краткий отчет об итогах проверки эффективности управления земельными ресурсами региона. Объектом проверки стал областной департамент государственного имущества и земельных отношений. Проверяемый период охватил весь 2019 год.

Согласно отчету, были установлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском учете» и инструкций по ведению бюджетного учета на сумму 189,871 миллиона рублей. Аудиторы отметили, что эти нарушения выразились «в недостаточности контроля за формированием показателей бюджетной отчетности и показателей реестра в части стоимости непроизведенных активов в составе имущества казны Орловской области».

Было установлено, что изменения в сведения об объектах учета в реестре вносились несвоевременно. Кроме того, не обеспечивалось отражение в реестре актуальных сведений о кадастровой стоимости земельных участков.

Также сообщается, что данные реестра о части земельных участков, внесенных в казну региона, не соответствуют данным регистров бухгалтерского учета. КСП считает, что департаментом к бюджетному учету не был принят 21 земельный участок кадастровой стоимостью 7,976 миллиона рублей, хотя эти участки были учтены в реестре в составе имущества казны.

Кроме того, аудиторы полагают, что инвентаризация активов по состоянию на 1 ноября 2019 года была проведена формально, «не путем реального сопоставления данных реестрового учета с данными бухгалтерского учета». Результаты инвентаризации земельных участков из казны Орловской области в КСП назвали недостоверными.

Была проведена и выборочная проверка заключенных департаментом договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области. В результате были вскрыты факты использования такой земли без правовых оснований. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»