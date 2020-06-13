В Орле нашли 100 мест для голосования

Власти город определились с условиями рейтингового голосования.

Администрация Орла официально издала постановление о назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. Напомним, ранее власти анонсировали, что это голосование пройдет в областном центре 1 июля, параллельно с голосованием по внесению поправок в Конституцию страны.

Согласно постановлению, оно пройдет с 8 часов утра до 20 часов вечера на 100 счетных участках, перечень которых также утвержден мэрией. Эти участки будут работать на безе школ, техникумов, вузов, общественных организаций, муниципальных учреждений и предприятий. Так, один из участков будет организован на базе «Орелводоканала», другой – в Доме офицеров Академии ФСО России.

Кстати, обсуждение общественных территорий, предлагаемых для благоустройства в 2021 году, уже началось в интернете. Итоги рейтингового голосования подведет общественная комиссия. Результаты обещают огласить в течение недели после самого голосования.

ИА «Орелград»