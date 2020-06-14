Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 3559

Еще 86 человек заболели за сутки

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 3559, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 86 человек.

Выздоровели еще 26 человек, общее число победивших вирус достигло 1689. Число летальных случаев не изменилось — 35.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 528 964. За сутки заболели еще 8835 человек (+1,7%). Из них у 3198 пациентов нет симптомов. С начала пандемии выздоровели 280 050 человек, умерли 6948.

ИА «Орелград»