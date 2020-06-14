Как в фильмах ужасов. Соседи Орловщины страдают от белой бабочки, которая опутывает деревья паутиной

В Курской области началось нашествие опасного вредителя

В соседней с Орловщиной Курской областью началось нашествие гусеницы американской белой бабочки. Этот вредитель опутывает деревья плотной паутиной. Местные жители выкладывают в Сеть фотографии, которые выглядят как кадры из фильмов ужасов. Об этом сообщило издание «Друг для друга».

Впервые белая бабочка пришла в Курскую область в июне 2019 года. Вредитель калечит 250 видов растений, тяжелее всего приходится вишне, сливе, груше, яблоне, винограду и грецкому ореху. Сами белые бабочки безопасны, а гусеницы поселяются на деревьях и объедают листву, оставляя скелет, опутанный паутиной.

В Россельхознадзоре рекомендуют срезать и сжигать гнезда с гусеницами. Кроме того, другим вариантом борьбы могут быть пояса из смятой бумаги вокруг стволов деревьев. Гусеницы могут заползать в них, и вредителей легче уничтожать.

ИА «Орелград»