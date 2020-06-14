Под Орлом фирма несколько месяцев не платила своему работнику

14.6.2020 | 13:22 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Только позиция суда и действия судебных приставов помогли получить заработок.

Как пояснили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, обиженным в этой ситуации оказался житель Урицкого района. Он трудился в неназванной строительной организации, однако за свой труд несколько месяцев не получал зарплату. Долг работодателя перед ним достиг 300 тысяч рублей.

Попытки получить зарплату без суда ни к чему не привели. Руководство компании отказалось платить. Суд удовлетворил иск работника и обязал фирму погасить долг перед ним. Однако даже это на директора компании не повлияло: работник по-прежнему оставался без зарплаты.

К процессу подключились судебные приставы-исполнители. У них нашелся способ повлиять на несговорчивого директора. Его предупредили о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Затем был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего организации-должнику. Это возымело действие. Как сообщила главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова, в течение нескольких дней вся задолженность была погашена.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования