Полиция проверит видео с вечеринкой под Орлом

14.6.2020 | 19:32 Новости, Общество

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Опен-эйр в «Горках» состоялся вечером 12 июня

Полиция проверяет видео с вечеринки в Орловском районе, которая состоялась вечером 12 июня неподалеку от парка «Горки». Об этом сообщило РИА Новости.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказала собеседница агентства.

На записях видно, что на вечеринку приехало минимум 100 человек. Они жгли пиротехнику, танцевали и пели песни. При этом в регионе сохраняется режим ограничений из-за коронавируса. В администрации «Горок» говорили «Орелграду», что ничего не знают о случившемся.

Опубликовавший видеозаписи пользователь Instagram удалил их, но ролики остались в распоряжении редакции.

ИА «Орелград»

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