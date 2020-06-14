Стало известно, кому Клычков даст служебные наделы

14.6.2020 | 15:29 Новости, Общество

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Землю в безвозмездное пользование получат несколько категорий работников.

Правительство Орловской области подготовило проект постановления «Об установлении категорий работников, имеющих право на получение земельных участков в виде служебных наделов». Сейчас документ проходит общественную антикоррупционную экспертизу.

После его подписания губернатором право на получение в безвозмездное срочное пользование служебных наделов в регионе получат: лесничий, заместитель лесничего, участковый лесничий, государственный инспектор по охране леса, а также государственный инспектор, осуществляющий охрану диких животных и рыб.

Отметим, что закон Орловской области о служебных наделах был принят еще в июне 2012 года, когда регионом руководил губернатор Александр Козлов. Он наделил региональное правительство полномочиями по установлению категорий работников, которым положена такая земля.

В целом порядок предоставления служебных наделов регулируется Земельным кодексом Российской Федерации. Он гласит, в частности, что такие участки могут предоставляться работникам организаций отдельных отраслей экономики, в том числе транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, федеральных государственных бюджетных учреждений, управляющих природными заповедниками и национальными парками и другое.

В ЗК РФ отмечено, что служебные наделы предоставляются на время «установления трудовых отношений на основании заявлений работников по решению соответствующих организаций из числа принадлежащих им земельных участков».

ИА «Орелград»

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