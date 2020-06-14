В Орле покупатель «наказал» магазин на две цены AirPods

Суд обязал торговцев вернуть деньги и выплатить сверх того.

Как сообщает Советский районный суд, рассмотрено дело о защите прав потребителя. С иском обратился местный житель, который приобрел в одном из магазинов наушники Apple AirPods стоимостью почти 15 тысяч рублей. Они предназначались в подарок ребенку.

Однако наушники не подошли ребенку по форме и размеру. Поэтому мужчина решил вернуть их в магазин и обменять на такие же, только другого размера. Ему отказали, из-за чего пришлось судиться. Истец заявил, что до оплаты товара ему «не была предоставлена возможность вскрытия упаковки». А это, в свою очередь, «обусловило невозможность выявления несоответствия товара нуждам потребителя по форме, габаритам, размеру до его приобретения».

Претензию покупателя магазин оставил без удовлетворения, приведя сразу несколько доводов. Например, продавец заявил, что наушники Apple AirPods являются технически сложным товаром, которые не подлежат обмену. Также покупателя обвинили в том, что он не сохранил заводскую упаковку, а на самих наушниках «имеются следы эксплуатации в виде мелких царапин».

Пришлось даже проводить экспертизу. Она показала, что производственных и эксплуатационных дефектов в наушниках нет. Царапины есть, но их можно рассмотреть только с помощью микроскопа. Разрешая спор, суд указал, что покупатель потребовал обмена в установленный законом 14-дневный срок.

Также суд установил, что наушники Apple AirPods не отнесены к «Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар». Иными словами, мужчине должны были предоставить другие наушники или вернуть деньги.

Поскольку магазин не сделал ни того, ни другого, с него взыскали в пользу истца неустойку в размере 5000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в размере 5000 рублей и расходы на оплату судебной экспертизы в размере 6000 рублей.

Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.

ИА «Орелград»