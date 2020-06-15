Десятки орловцев получили отказ в регистрации бизнеса

Все они ранее попались на недобросовестности.

В Орловской области в текущем году «недобросовестным гражданам» было 40 раз отказано в государственной регистрации новых юридических лиц. Такие данные привела пресс-служба регионального управления ФНС России.

В ведомстве пояснили, чем был мотивирован отказ. Отношения в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регулирует соответствующий федеральный закон. В нем есть норма о временном запрете на создание новых юрлиц и на участие в управлении существующими юрлицами для граждан, которые ранее проявили недобросовестность.

Следит за этим Единый центр регистрации. В Орловской области данные функции возложены на сотрудников Межрайонной ИФНС № 9. Как пояснили в налоговой службе, они ведут «активную работу по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)».

Иными словами, они выявляют тех самых недобросовестных граждан, которые пытаются зарегистрировать новый бизнес или войти в управляющие структуры действующих организаций. Что касается самого понятия «недобросовестность», то и здесь градация установлена федеральным законодательством.

Например, таковыми считаются граждане, зарегистрированные в качестве учредителей, участников и руководителей фирм, признанных недействующими и исключенными менее трех лет назад из ЕГРЮЛ при наличии задолженности перед бюджетом.

К ним же относят руководителей и участников юридических лиц, в отношении которых еще не истекло три года с момента внесения записи о недостоверности сведений или имеется неисполненное решение суда о ликвидации.

ИА «Орелград»