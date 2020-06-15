Из-за пожара в орловской больнице могут завести уголовное дело

Прокуратуры выяснили, почему загорелся кабинет в больнице им.Семашко.

В больнице им. Семашко в Орле не контролировали должным образом состояние электрооборудования в рентгенкабинете. В результате 13 июня произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать врачей и пациентов, в том числе – из палат интенсивной терапии.

— Установлено, что в нарушение действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности должностными лицами учреждения не был обеспечен надлежащий контроль за безопасной работой и использованием электрооборудования рентгенологического кабинета, в результате в кабинете произошло возгорание с последующим задымлением помещений больницы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уже писал «Орелград», пожар в больнице начался утром 13 июня. Спасатели эвакуировали 75 человек. При это пациентам, в том числе и «тяжелым», все это время не оказывали необходимую помощь. Соответственно, не работал и рентгенкабинет. В огне пострадало имущество медучреждения.

Как пояснили в прокуратуре, материалы проверки отправили следователям для возбуждения уголовного дела о халатности. От главврача больницы ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.

Также по требованию областной прокуратуры департамент здравоохранения теперь обязан проверить состояния противопожарной безопасности во всех медучреждениях Орловской области.

ИА «Орелград»