Из-за пожара в орловской больнице могут завести уголовное дело

15.6.2020 | 8:28 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Прокуратуры выяснили, почему загорелся кабинет в больнице им.Семашко.

В больнице им. Семашко в Орле не контролировали должным образом состояние электрооборудования в рентгенкабинете. В результате 13 июня произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать врачей и пациентов, в том числе – из палат интенсивной терапии.

— Установлено, что в нарушение действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности должностными лицами учреждения не был обеспечен надлежащий контроль за безопасной работой и использованием электрооборудования рентгенологического кабинета, в результате в кабинете произошло возгорание с последующим задымлением помещений больницы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уже писал «Орелград», пожар в больнице начался утром 13 июня. Спасатели эвакуировали 75 человек. При это пациентам, в том числе и «тяжелым», все это время не оказывали необходимую помощь. Соответственно, не работал и рентгенкабинет. В огне пострадало имущество медучреждения.

Как пояснили в прокуратуре, материалы проверки отправили следователям для возбуждения уголовного дела о халатности. От главврача больницы ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.

Также по требованию областной прокуратуры департамент здравоохранения теперь обязан проверить состояния противопожарной безопасности во всех медучреждениях Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования