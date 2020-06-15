Клычков пообещал открыть «Дружбу» 3 августа

На мосту начали укладывать асфальт

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал 3 августа открыть мост «Дружба» в Орле после реконструкции. Об этом он заявил вечером 15 июня.

«В ближайшие два дня будет укладываться выравнивающий слой асфальта, идёт монтаж ограждений, мы регулярно выезжаем на мост и контролируем. Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой», — сказал Клычков, имея в виду реконструкцию Красного моста. Впрочем, губернатор заявил, что до сдачи «Дружбы» Красный мост закрывать не будут.

Клычков и его пресс-служба несколько раз указывали, что ремонт «Дружбы» идет с опережением сроков. При этом все сроки давно сорваны — мост должны были сдать еще в конце 2019 года. Но подрядчик — «Региональные газораспределительные сети» (РГС) не справился с работой.

С ним расторгли контракт, а за ремонт моста взялась фирма «Ремспецмост» без опыта работы на подобных объектах. Компания родом из Белгородской области, откуда в наш регион прибыли одиозный советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин. К новому подрядчику у властей региона претензий нет.

ИА «Орелград»