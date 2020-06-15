Назван год окончания реконструкции Красного моста

Городские власти определились со строительными планами.

Администрация города Орла внесла изменения в финансовые параметры муниципальной адресной инвестиционной программы. Она реализуется в областном центре с 2017 года. Сроком окончания ее действия значится 20201 год. Однако в нее включен ряд объектов, которые будут построены или отремонтированы позже этого срока.

Например, сроком окончания реконструкции Красного моста в программе указан 2024 год. Причем уже в 2020 году в нее должно быть вложено 287,878 миллиона рублей, в 2021 году – еще 290,53 миллиона. Большая часть средств поступит из федерального бюджета. Срок завершения ремонта моста «Дружба» по-прежнему запланирован на 2020 год.

Кроме того, в планах городских властей значится обустройство участка для индивидуальной жилой застройки в Северном районе областного центра, близ деревни Овсянниково. За бюджетный счет там должны быть проложены инженерные коммуникации и дороги.

В целом, согласно новой редакции программы, объем ее финансирования прогнозируется в сумме 2,246 миллиарда рублей. Основной задачей является «формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов».

ИА «Орелград»