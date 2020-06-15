Орловца с 1,5 кг наркотиков отправили под подписку о невыезде

15.6.2020 | 9:25 Новости, Общество

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Мужчина изготовил наркотики из дикой конопли

В Орловском районе задержали мужчину, у которого нашли 1,5 кг наркотиков и наркосодержащих растений. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

«При осмотре жилища и надворных построек, принадлежащих жителю орловского района, полицейские обнаружили там высушенные кусты растений, предположительно наркосодержащие, а также уже измельченные растения, приготовленные к употреблению», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина объяснил, что нашел и сорвал дикорастущую коноплю, чтобы сделать из нее наркотики «для собственного употребления». Несмотря на внушительный размер найденного, орловца отправили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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