Орловец сбил молотком замок в магазине и ограбил его

15.6.2020 | 15:33 Новости, Общество

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Полиция возбудила уголовное дело о краже

Под Орлом поймали вора, который взломал магазин, но из-за сработавшей сигнализации толком не успел поживиться. На 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, взломанную дверь обнаружила продавщица, которая утром пришла на работу в магазин. Она и сообщила полиции, что кто-то сломал замок на двери запасного входа и пробрался в торговый зал, украв товары. Прибывшие на место стражи порядка быстро вычислили преступника.

— Молодой человек пробрался в магазин ночью, сбив замок молотком. Когда он зашел в помещение, сработала шумовая сигнализация. Злоумышленник испугался, схватил первый попавшийся товар и скрылся, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отделе полиции по Орловскому району возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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