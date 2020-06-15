Орловец выстрелил в жену и покончил с собой

15.6.2020 | 10:19 Новости, Происшествия

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Женщину удалось спасти

Следственный комитет сообщил об обнаружении тела 24-летнего жителя Мценска. Его жену госпитализировали с огнестрельным ранением. По версии следствия, мужчина выстрелил в супругу из ружья, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел 14 июня в квартире семейной пары. Следствие считает, что в момент случившегося мужчина был пьян. Он поссорился с женой, достал ружье и выстрелил в нее, после чего совершил самоубийство.

Орловчанку удалось спасти благодаря своевременному оказанию медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», но рассматривается вопрос о переквалификации дела. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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