Орловец выстрелил в жену и покончил с собой

Женщину удалось спасти

Следственный комитет сообщил об обнаружении тела 24-летнего жителя Мценска. Его жену госпитализировали с огнестрельным ранением. По версии следствия, мужчина выстрелил в супругу из ружья, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел 14 июня в квартире семейной пары. Следствие считает, что в момент случившегося мужчина был пьян. Он поссорился с женой, достал ружье и выстрелил в нее, после чего совершил самоубийство.

Орловчанку удалось спасти благодаря своевременному оказанию медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», но рассматривается вопрос о переквалификации дела. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»