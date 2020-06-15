Парки и скверы Орла по второму кругу обрабатывают от клещей

В мэрии напоминают, что несколько дней после обработки общественные территории посещать нельзя.

Орловские парки и скверы начали повторно обрабатывать от клещей, сообщили в мэрии. Сегодня, 15 июня специалисты распылят инсектицид в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и сквере Орловских партизан.

— Парки и скверы, прошедшие акарицидную обработку, рекомендуется не посещать в течение четырех дней, — напоминают в мэрии, уточнив, что 11 июня обработка прошла в Разградском парке.

Зоны, на которых распылялся препарат от клещей, огорожены сигнальными лентами.

Сообщается, что до конца недели обработают парк «Ботаника», сквер им. Л.Н. Гуртьева и у библиотеки им. И.А. Бунина, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер им. И.С. Турегенева у Городского парка культуры и отдыха, сквер Героев-комсомольцев и территорию перед главным корпусом Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, бульвар Молодёжи, Историко-литературный квартал, Семинарский парк, территорию у озера Светлая жизнь.

На следующей неделе, 22 июня, акарицидную обработку пройдут сквер им. пионерской организации «Орлята» и мемориальный парк 400-летия основания города Орла.

Первый этап обработки общественных территорий в Орле проходил с 14 по 30 апреля.

ИА «Орелград»