По 2,5 человека насчитали в каждом орловском доме

Орелстат обнародовал последние данные о частных домохозяйствах.

В преддверии Всероссийской переписи населения региональные органы статистики рассказали о количестве и структуре частных домохозяйств. По данным последней переписи, проведенной в 2010 году, в России в целом таковых насчитывалось 54,6 миллиона. Средний размер домохозяйства составлял 2,6 человека и практически не отличался от показателей в США (2,6) и Евросоюза (2,4). В Орловской области средний размер составлял 2,5 человека.

«Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без, — пояснили в Орелстате. — Такой состав характерен для 67,1 процента орловских домохозяйств, состоящих из двух и более человек».

По подсчетам статистиков, 14 процентов домохозяйств региона заняты одинокими матерями с детьми, 1,4 процента — одинокими отцами с детьми. Еще 3,4 процента составляют домохозяйства родителей-одиночек, проживающих как с родственниками, так и с людьми, родственниками им не являющимися.

Домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них составляют 3,7 процента, прочие домохозяйства — 8,1 процента. В последнем случае имеются в виду бабушки с внуками, братья и сестры, а также студенты, совместно снимающие жилье и живущие вскладчину.

«Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты, — говорят в Орелстате. — Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения».

Напомним, она была запланирована на октябрь 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, Росстат предложил перенести перепись на 2021 год.

ИА «Орелград»