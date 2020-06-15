Под Орлом не поделили перекресток две отечественные легковушки

15.6.2020 | 10:42 Новости, Происшествия

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Водитель одной из них совсем недавно сел за руль.

13 июня 18-летний водитель, видимо, только недавно получивший права, уже «забыл», что на перекрестке следует уступать дорогу тому, кто едет по главной дороге.

Около 16.00 он ехал на «Ладе Приоре» в районе дома №107 по улице Московской со стороны улицы Рабочей в Ливнах. Главная дорога на перекрестке здесь меняет направление, пояснили в УГИБДД.

Молодой водитель не уступил дорогу автомобилю «Ока», который приближался по главной дороге справа со стороны улицы Любушкина.

От столкновения водитель «Оки» получил травмы, госпитализация ему не потребовалась, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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