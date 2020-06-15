Полиция поможет опросить жителей Орловской области

В регионе пройдет выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области, как и по всей стране, этим летом будет проведено «Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании». Оно организовано Росстатом во исполнение постановления правительства РФ.

Основная цель подобных обследований – выявление социально-демографических проблем. В данном случае статистики планируют получить информацию о том, как обучаются орловцы в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в том числе в форме самообразования. Одновременно пройдет опрос, призванный оценить масштабы рабочей силы.

«О проведении обследования Орелстат проинформировал руководство УМВД России по Орловской области и обратился к нему с просьбой при необходимости оказать содействие органам статистики», — отметили в ведомстве.

Опрос населения будет проведен в три этапа: с 15 по 21 июня, с 13 по 19 июля и с 17 по 23 августа. По домам, отобранным путем случайной выборки, пройдут интервьюеры. Они будут обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение и объяснить, зачем пришли.

ИА «Орелград»