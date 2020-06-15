Свалкой под Орлом заинтересовались суд и прокурор

Верховских чиновников обязали обезопасить деревню.

Как сообщает суд Верховского района, местная администрация выступила ответчиком в деле по иску, поданному прокурором района. Последний просил обязать чиновников ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную на территории Васильевского сельского поселения.

В иске было указано, что она занимает площадь порядка 600 квадратных метров. Свалка находится в деревне Большой Синковец и, с точки зрения экологии, представляет угрозу для местного населения. Расстояние от нее до ближайшего жилого дома составляет 150 метров. В непосредственной близости от свалки находятся сооружения, принадлежащие местному агропредприятию.

В суде отметили, что свалка расположена на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. На ней складируются в большом количестве многие виды твердых бытовых отходов. На свалке также обнаружены люминесцентные ртутьсодержащие лампы, подчеркнули в суде.

Иск был удовлетворен. В своем решении суд указал, что «бездействие администрации по решению вопросов местного значения в части непринятия мер по ликвидации несанкционированной свалки приводит к нарушению прав и законных интересов граждан».

Оно также нарушает природоохранное законодательство, которое гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду. В результате администрацию Верховского района обязали до 30 августа 2020 года «обеспечить ликвидацию указанной несанкционированной свалки отходов производства и потребления».

Впрочем, чиновники имеют право обжаловать это решение до тех пор, пока оно не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»