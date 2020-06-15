В Орле начали расти цены на спички и зубную пасту

15.6.2020 | 8:00 Новости, Экономика

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Статистики зафиксировали рост цен на непродовольственные товары.

Как сообщает Орелстат, в мае по сравнению с апрелем 2020 года в Орловской области на 0,2 процента выросли цены на непродовольственные товары.

В частности, на 1,2-5 процентов подорожали спички, отечественные сигареты с фильтром, зубная паста, смартфоны и мобильные телефоны, электродрели и белье для новорожденных и детей ясельного возраста.

При этом в Орелстате отметили увеличение цен на медикаменты и медицинские товары. Так, на 3-6,1 процента всего за месяц выросла стоимость сульфацетамида, отечественных анальгина и поливитаминов без минералов, алмагеля, кетопрофена, йода, валокордина и линекса.

Хорошие новости май принес владельцам собак и кошек, а также любителям техники. Сообщается, что за отчетный период времени в регионе на 4-6,8 процента подешевели сухие корма для домашних животных, напольные электропылесосы и флеш-накопители USB.

ИА «Орелград»

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