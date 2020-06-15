В Орле пьяный водитель и мотоциклист без прав устроили ДТП

15.6.2020 | 10:39 Новости, Происшествия

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Больше досталось иномарке.

13 июня в Орле произошло ДТП с мотоциклистом. Правда, сильнее досталось не двухколесному транспортному средству, а иномарке, которая с ним столкнулась. При этом обоим водителям выезжать в тот день вообще не следовало: один был пьян, второй – без прав.

Как пояснили в УГИБДД, около 15.30 43-летний водитель «Фольксваген Пассат» ехал по улице Свердлова со стороны улицы Половецкой. В районе дома №43 он столкнулся с кроссовым мотоциклом.В результате ДТП «Фольксваген» опрокинулся и врезался в железный забор.

41-летний мотоциклист получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. О состоянии водителя иномарки после опрокидывания авто информации нет.

В ведомстве уточнили, что водитель машины был пьян, а у мотоциклиста ранее забрали права.

ИА «Орелград»

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